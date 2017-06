FRANKFURT (Dow Jones)--Der Plan eines gemeinsamen Ferienfliegers von TUI und Etihad Airways ist gescheitert. Die Verhandlungen über das Joint Venture zwischen der Fluggesellschaft Tuifly und der ehemaligen Air-Berlin-Tochter Niki würden nicht fortgeführt, teilte die TUI AG mit. Niki stehe nicht mehr für ein Joint Venture zur Verfügung, hieß es zur Begründung.

"Strategisch macht eine starke europäische Touristik-Airline weiter sehr viel Sinn. Denn der Luftverkehr in Deutschland ist durch Überkapazitäten geprägt", sagte Tui-Vorstand Sebastian Ebel laut der Mitteilung. "Wir werden die Neupositionierung der deutschen Tuifly weiter vorantreiben, um für die Airline und ihre Mitarbeiter eine langfristige Perspektive zu entwickeln."

Die Aufsichtsgremien von TUI und Etihad hatten das Vorhaben bereits abgesegnet. An dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen sollte die arabische Fluggesellschaft 25 Prozent und die TUI AG 24,8 Prozent halten, während die restlichen 50,2 Prozent bei der Niki Privatstiftung verbleiben sollten. Der gemeinsame Ferienflieger sollte mit Beginn des Sommerflugplans Ende März 2017 starten und von Air Berlin Start- und Landerechte für Ziele in Südeuropa einschließlich der Kanarischen Inseln und Madeira, in Nordafrika und der Türkei bekommen.

Bei der Belegschaft der Tuifly war das Vorhaben allerdings auf Skepsis gestoßen. Kurz nach Bekanntwerden der Pläne im Herbst 2016 hatten sich bei dem Charterflieger die Krankmeldungen des Cockpit- und Kabinenpersonals in solchem Umfang gehäuft, dass der Flugbetrieb für einige Tage eingestellt werden musste.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2017 05:49 ET (09:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.