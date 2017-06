Baden-Baden (ots) -



Der britische Blues- und Soulsänger Rag 'n' Bone Man eröffnet das 23. "SWR3 New Pop Festival", das vom 14. bis 16. September in Baden-Baden stattfindet. Auch "The xx" und Alice Merton werden bei dem mit Audi veranstalteten Trendfestival der Popmusik dabei sein. Alle Konzerte werden auf SWR3.de per Video-Livestream übertragen und nach dem Festival im SWR Fernsehen und dem ARD-Digitalkanal ONE gesendet.



Bluesiger Soul mit Rag 'n' Bone Man



Rag 'n' Bone Man alias Rory Graham ist in Europa der Newcomer des Jahres. Dem 32-jährigen Briten gelang in diesem Jahr mit "Human" der große Durchbruch. Früher noch als Rapper unterwegs, hat er sich inzwischen als Blues- und Soulsänger einen Namen gemacht - und das über viele Ländergrenzen hinweg.



"The xx" bringen Elektropop aus London



Das "Intro" ihres Debütalbums "The xx" aus dem Jahr 2009 ist weltbekannt. Der Song wurde in zahlreichen Filmen und Fernsehshows wiederverwendet und ist bis heute einer ihrer erfolgreichsten Hits. Aber auch sonst wissen Oliver, Jamie und Romy mit ihren elektronischen, oft melancholischen Liedern ihr Publikum zu fesseln.



Alice Merton überzeugt mit Vielfalt



Die britisch-kanadische Sängerin hat mit ihren 23 Jahren schon zwölf Umzüge in vier verschiedenen Ländern hinter sich. Für ihre erfolgreiche Debütsingle "No Roots" hätte Alice Merton sich also keinen besseren Titel einfallen lassen können, denn damit beschreibt sie das Gefühl, nirgendwo richtig zuhause zu sein.



Tickets ab dem 26. Juni



Vom 26. Juni bis zum 9. Juli 2017 können Ticketwünsche für ein Konzert des "SWR3 New Pop Festivals" verbindlich abgegeben werden. Bei überbuchten Konzerten werden die Kaufkarten unter allen Bestellern verlost. Neben den oben angekündigten Musikern treten 2017 auch die finnische Elektropopsängerin Alma, die Bluesrockbands Welshly Arms und Kaleo sowie die Sänger Anne-Marie und Wincent Weiss auf.



Drei Tage kostenfreies Rahmenprogramm



Zum Festival gehört auch das kostenfreie Rahmenprogramm mit Unplugged-Auftritten und Star-Talks auf der Live-Bühne, den "SWR3 Live Lyrix" mit Ben Streubel, Alexandra Kamp und Ron Spiess und den Partynächten.



23 Jahre "SWR3 New Pop Festival" Das "SWR3 New Pop Festival" findet 2017 zum 23. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahr neue, angesagte Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen Baden-Badens. Die Stadt verwandelt sich während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnen können. Eine Besonderheit sind die Festival-Locations wie das Baden-Badener Kurhaus, das Festspielhaus sowie das stimmungsvolle Theater. Mit dabei waren schon Künstler wie Amy Winehouse, Bruno Mars oder Ed Sheeran. Den Award "Pioneer of Pop" haben unter anderem Weltstars wie Joe Cocker, Lionel Richie oder Lenny Kravitz bekommen. Im letzten Jahr wurde Marius Müller Westernhagen mit dem "Lifetime Award" für sein Lebenswerk ausgezeichnet.



Mehr Informationen zum "SWR3 New Pop Festival" sowie zum Ticketverkauf auf www.SWR3.de.



