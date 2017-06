Die Ausgangslage ist bekannt: Die Niedrigzinsen knabbern schon länger an den Margen der Banken, Sparkassen und Volksbanken. Da ist Kreativität gefragt, um die dringend benötigten Einnahmen zu generieren. Die Gebühren für das Girokonto werden erhöht, in der Hoffnung, dass die Kunden den immer noch nicht ganz unaufwendigen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter scheuen. Serviceleistungen wie der Ausdruck von Kontoauszügen kosten dann plötzlich Geld. Spareinlagen sind für die Banken in dieser schönen neuen Finanzwelt schon länger kein Grund zur Freude mehr, sondern stellen eine möglichst zu vermeidende Belastung dar. Negativzinsen auf hohe Einlagen werden bei immer mehr Banken fällig. Sie werden dabei als "Verwahrentgelte" tituliert. Das klingt harmloser, schließlich ist auch im Bankgeschäft eine gute verbale Verpackung oft schon die halbe Miete. br/>

Die Volksbank Reutlingen hat jetzt bei ihrer Preisgestaltung eine neue Grenze überschritten. Das genossenschaftliche Finanzinstitut hat auf ihrem im Internet veröffentlichten Preis- und Leistungsverzeichnis für Einlagen auf Girokonten ab dem ersten Euro einen Negativzins von 0,5 Prozent ausgewiesen. Für Tagesgeldkonten (online oder in der Filiale) ist ein Strafzins in gleicher Höhe ab einer Einlage von 10.000 Euro fällig. Damit müssen jetzt auch normale Sparer vermehrt mit den unschönen Verwahrentgelten rechnen. Zumindest war die öffentliche Reaktion auf den Zinsschritt der Volksbanks Reutlingen so groß, dass die Bank erklärte, (vorerst) keine Negativzinsen zu berechnen. br/>

Georg Sures / Redaktion Frankfurter Tagesdienst