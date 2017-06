Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) rechnet für das laufende und das nächste Jahr mit einem höheren Wirtschaftswachstum in Deutschland. Die Konjunkturexperten sagen für 2017 nun einen realen Anstieg der Wirtschaftsleistung (BIP) um 1,6 Prozent und für 2018 von 1,8 Prozent voraus. Bisher lautete die Prognose auf plus 1,3 und plus 1,6 Prozent.

Gründe für das stärkere Wachstum sind laut IWH die recht kräftige Weltkonjunktur und günstige Rahmenbedingungen durch niedrige Zinsen. Die deutsche Wirtschaft werde weiter von der Binnennachfrage und der günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt getragen. Die privaten Haushalte dürften wegen der anhaltend niedrigen Zinsen weiter Immobilien bauen oder kaufen.

IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller geht davon aus, dass die Konjunktur im Sommerhalbjahr noch einmal deutlich an Schwung gewinnen wird. Mit jeweils 1,7 Prozent in diesem und im kommenden Jahr wird die Inflation nach der Schätzung aus Halle moderat zulegen.

