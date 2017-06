In Katar trifft sind Häfen geschlossen, Landwege gesperrt. Deutsche Firmen vor Ort halten an ihren Geschäften fest und hoffen auf alternative Wege. Doch wer nach Katar liefert, dürfte sich unbeliebt machen.

Die Isolation von Katar hat handfeste Folgen für die Geschäfte deutscher Konzerne in der Region. Vor vier Wochen erteilte das Emirat dem Siemens-Konzern einen Auftrag für 35 Umspannstationen zur Stromübertragung im Wert von 790 Millionen Euro. Ob die Münchner die Anlagen liefern können, ist indes offen.

Die meisten ausländischen Unternehmen beliefern Katar über den Hafen von Dubai und dann weiter über den Landweg via Saudi-Arabien. Doch die Grenze zwischen Katar und Saudi-Arabien ist geschlossen. Siemens erklärt, man werde alle Verträge mit Katar erfüllen, die Geschäfte mit dem Emirat gingen weiter.

Aus Katar, dessen Staatsfonds mit 3,3 Prozent an Siemens beteiligt ist, erhielt der Konzern bis heute Aufträge mit einem Gesamtumfang von 2,5 Milliarden Euro. Insgesamt ist Siemens in 16 Ländern der Region aktiv. So liefern die Münchner für acht Milliarden Euro Gasturbinen nach Ägypten. Aus Saudi-Arabien erhielt der Konzern ebenfalls einen ...

