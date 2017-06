Der Arzneimittelversand plant Insiderinformationen zufolge noch diesen Sommer seinen Gang an die Börse. Durch ein erstes öffentliches Angebot will das Unternehmen 2017 mindestens 184 Millionen Euro einsammeln.

In der Schweiz nimmt der dritte Börsengang des Jahres Gestalt an. Mit dem Sprung aufs Börsenparkett in Zürich will die Versandapotheke Zur Rose mindestens 200 Millionen Franken (184 Millionen Euro) einsammeln. Das Geld soll in erster Linie in den Ausbau des Geschäfts in Deutschland fließen, wo das Unternehmen unter der Marke "DocMorris" tätig ist. "Der Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln ist für DocMorris ein attraktives Kerngeschäft, in dem potenziell zweistellige Wachstumsraten erzielt werden können", wie Zur Rose am Donnerstag mitteilte. "Mit mehr als 20 Millionen chronisch Erkrankten bietet der deutsche Markt dafür substanzielle Expansionsmöglichkeiten."

Insider ...

