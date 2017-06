Lauda-Königshofen - Covestro-Aktie: Gelingt der Sprung in den Aufwärtstrend? Chartanalyse Bayer trennte sich von weiteren Covestro-Aktien (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), das ließ den Kurs der Papiere zeitweise fallen. Die aktuell bei 62,56 Euro verlaufende 200-Tage-Linie hielt die Notierungen aber auf, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

