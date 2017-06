FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag vor den mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,09 Prozent auf 162,54 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,27 Prozent etwas höher als am Vortag. Südeuropäische Anleihen rentierten dagegen schwächer.

Die Anleger warten auf die geldpolitischen Beschlüsse der EZB, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Nach Einschätzung von Experten wird es vor allem auf die Wortwahl der Währungshüter ankommen. Es wird erwartet, dass sich die EZB zuversichtlicher für die Wirtschaftsentwicklung zeigt, jedoch keine konkreten Signale für ihre künftige Geldpolitik aussendet. Mit geldpolitischen Beschlüssen wie einem Zinsschritt wird nicht gerechnet.

Neben der EZB-Sitzung steht an den Märkten die heutige Parlamentswahl in Großbritannien im Mittelpunkt. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht auf Freitag gerechnet. Darüber hinaus wird sich der ehemalige FBI-Chef James Comey vor einem Ausschuss des US-Senats dazu äußern, inwieweit US-Präsident Donald Trump versucht hat, Einfluss auf FBI-Ermittlungen zur Russland-Affäre zu nehmen. Aufgrund dieser Ballung von Ereignissen sprechen Analysten vom "Super-Donnerstag"./bgf/jsl/she

