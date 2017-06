Zürich - Gestern Abend hat die Europäische Zentralbank (EZB) - in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde der Banken im EU-Raum - bekannt gegeben, dass die spanische Banco Popular an die Santander verkauft werden muss, so die Experten von Swisscanto."Der Grund für diese Entscheidung liegt in der Tatsache, dass die EZB überzeugt ist, dass Banco Popular nicht überlebensfähig ist und dementsprechend abgewickelt wird. Die Liquiditätssituation der Banco Popular war so angespannt, dass sie zukünftig nicht mehr in der Lage gewesen wäre, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Konkret erlebt der CoCo-Markt damit seinen ersten Ausfall in seiner Geschichte. Die beiden ausstehenden CoCo-Bonds werden - wie das Aktienkapital auch - auf null abgeschrieben. Die ausstehenden T2-Bonds (welche relativ zu CoCo eine höhere Seniorität genießen) werden in Aktienkapital umgewandelt, also faktisch wird auch diese Kapitalstruktur auf null abgeschrieben", so Daniel Björk, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Invest COCO.

