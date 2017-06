Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tritt am Donnerstag auf der Stelle. Die Anleger halten sich mit Blick auf das Trio Donald Trump, Theresa May und Mario Draghi zurück, heisst es im Handel. Vor den möglicherweise marktbewegenden Ereignissen scheuten die Anleger wie schon zur Wochenmitte eine klare Positionierung, heisst es. Den Anfang macht demnächst EZB-Chef Draghi und die Frage, ob die Währungshüter heute erste vorsichtige Signale in Richtung Ende der ultralockeren Geldpolitik aussenden werden.

Die Anhörung des jüngst entlassenen früheren FBI-Chefs James Comey in der Russland-Affäre könnten derweil ein Stolpern Trumps auslösen. Die innenpolitisch stark unter Druck stehende britische Premierministerin May will sich heute schliesslich ein starkes Mandat für die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen sichern. Mit einem Ergebnis wird allerdings erst in der Nacht zum Freitag gerechnet.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12 Uhr 0,02% höher bei 8'878,75 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,07% auf 1'402,55 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,04% auf 10'127,60 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren elf im Minus, 16 im Plus und drei unverändert.

Deutlich höher notieren Adecco mit einem Aufschlag von 1,3%. Der Personaldienstleister profitiert laut Marktbeobachtern von neuen Konjunkturdaten: Die Wirtschaft der Eurozone hat überraschend stark ...

