Luxus boomt. Das geht auch an der Aktie von Kering nicht spurlos vorbei. Das Papier bewegt sich auf Rekordniveau. "Überraschenderweise ist Europa hier der Treiber", meint Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der Experte ist auch nach wie vor von der Aktie überzeugt. Die genauen Gründe erfahren Sie in diesem Video. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Zalando, Adidas, McDonald's und Disney. Das Interview finden Sie HIER.