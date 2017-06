Hamburg (ots) - Viele Frauen werden gern mal für ein Pfündchen zu viel kritisiert - die sehr schlanke Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (35) hat genau das Gegenteil erlebt. "Es verletzt mich, wenn man über meine Figur lästert", sagt sie im Interview mit GALA (Ausgabe 24/17, ab heute im Handel). "In der Schulzeit bin ich sogar im Ski-Anzug zur Schule gegangen. Ich wollte einfach breiter wirken." Oft sei sie als "Hungerhaken oder Spargeltarzan beleidigt" worden. "Aber ich tendiere nun mal dazu, wenig zu wiegen."



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de