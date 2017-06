Die Fahr-Service-Betreiber von Lyft haben einen neuen Partner im Bereich autonomem Fahren: nuTonomy. Die beiden Unternehmen haben am 6. Juni verkündet, dass sie zusammenarbeiten werden. Und zwar mit Lyfts Flotte in Boston.



Hier nun alles, was wir darüber wissen.

Was ist überhaupt nuTonomy?

Bei nuTonomy handelt es sich um ein Startup aus Massachusetts, das Software für selbstfahrende Fahrzeuge entwickelt. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet, also Teil einer Forschungseinheit des Massachusetts Institute of Technology. Das Unternehmen hat schon im August 2016 einen eigenen Taxiservice mit autonomen Fahrzeugen in Singapur eingeführt.



Anfang dieses Jahres hat nuTonomy begonnen, in manchen Stadtteilen von Boston mit ihrer Software ...

