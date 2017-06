Erst Anfang 2016 hat Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) Anteile an Apple (WKN:865985) gekauft. Damals war Apple für Berkshire noch ein kleines Investment, unter 1 Milliarde Dollar. Heute aber, gerade mal anderthalb Jahre danach, ist der Anteil von Berkshire auf über 20 Milliarden Dollar angewachsen. Warum? Buffett hat aggressiv Zukäufe getätigt, außerdem hat die Apple-Aktie sehr gut performt.



Betrachten wir doch einmal Buffetts Investment in Apple, warum er das Unternehmen so schätzt und ob das Investment noch weiter anwachsen könnte.

Wie groß ist der Anteil, den Buffett an Apple hält?

Berkshire hält 129.357.106 Aktien von Apple. Das macht einen Marktwert von 20,1 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...