FRANKFURT (dpa-AFX) - An diesem Donnerstag wählen die Briten ihr neues Parlament. Die Neuwahlen wurden von Premierministerin Theresa May ausgerufen, weil Umfragen lange klar für sie sprachen und sie sich ein starkes Mandat für die anstehenden Brexit-Verhandlungen mit der EU erhoffte. Doch daraus könnte nichts werden: In Umfragen haben die Konservativen klar an Boden verloren. Experten rechnen aber weiter mit einer Mehrheit für die konservativen Tories.

Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International

"Eine komfortable Mehrheit für die Tories wäre sicher das von den Märkten bevorzugte Szenario. In diesem Fall wäre unter sonst gleichen Bedingungen wohl mit keinen Kursausschlägen an den Märkten zu rechnen. Selbst eine knappe Mehrheit für die Konservativen würde Kontinuität bedeuten und daher vermutlich für gewisse Erleichterung sorgen. Aus Anlegersicht würde eine von den Tories geführte Regierung vermutlich das Pfund stärken oder zumindest stabilisieren."

Daniel Vernazza, Chefvolkswirt Großbritannien bei der Unicredit-Bank

"Wenn die Konservativen, wie wir es erwarten, eine größere Mehrheit der Wählerstimmen auf sich vereinigen, dürfte dies die kurzfristigen politischen Unsicherheiten reduzieren. Außerdem sollte dies die Position der Regierungschefin Theresa May bei den Brexit-Verhandlungen stärken. Schließlich wäre ein Wahlsieg der konservativen Tories besser für die Wirtschaft als ein Sieg der linken Labour Partei."

Folker Hellmeyer, Chefanalyst Bremer Landesbank

"Diese Wahl wird mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Tendenz von Produktionsstättenverlagerungen aus dem Vereinigten Königreich nach Kontinentaleuropa verstärken. Als Folge werden die Märkte die hohen öffentlichen Haushaltsdefizite als auch das Leistungsbilanzdefizit perspektivisch kritischer bewerten."

Craig Erlam vom Handelshaus Oanda

"Das unangenehmste Ergebnis ist eindeutig ein Parlament ohne klare Mehrheiten. Ein sogenanntes 'Hung Parliament' bringt sowohl hohe Ungewissheit in der Innenpolitik als auch mit Blick auf die anstehenden Brexit-Verhandlungen mit sich."

Thu Lan Nguyen, Analystin bei der Commerzbank

"Die erste Marktreaktion ist schon kurz nach Schließung der Wahllokale um 22 Uhr Ortszeit zu erwarten. Denn dann werden die ersten Exit-Polls zur Verfügung stehen. Beim Brexit-Referendum waren diese zugegebenermaßen nicht zuverlässig. Doch bei den Parlamentswahlen haben sie bislang fast immer den richtigen Sieger vorhergesagt. Sollten die Exit-Polls bereits auf einen klaren Tory-Sieg hinweisen, dürfte das Pfund aufwerten, wobei sich Reaktion in Grenzen halten dürfte, da dieses Ergebnis bereits zum Großteil am Markt eingepreist ist."

Manuel Andersch, Analyst bei der BayernLB

"Ein Verlust der Mehrheit für die Tories und eine Pattsituation im Parlament ist mittlerweile nicht mehr auszuschließen. Die unmittelbare Reaktion auf diesen Ausgang dürfte ein Pfund-Ausverkauf sein. Sobald der erste Schock verdaut ist, wird die weitere Pfund-Bewegung von den Möglichkeiten einer Koalition und der Frage nach dem Fortgang der Brexit-Verhandlungen abhängen."/jkr/jsl/she

AXC0143 2017-06-08/13:01