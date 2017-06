Die EU-Kommission drängt auf die Auszahlung der nächsten Hilfstranche für das weiter schuldengeplagte Griechenland. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, erklärte am Donnerstag in Brüssel, "wir glauben, Griechenland hat seine Verpflichtungen erfüllt".Im Haushaltsbereich "sehen wir eine deutliche Überperformance". Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...