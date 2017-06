Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon nach der vom Bundesverfassungsgericht gekippten Brennelementesteuer von 7,75 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Entscheidung sollte dem Versorger einmalig 1,30 Euro je Aktie in die Kasse spülen und die Aufwertung der Aktie beschleunigen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Donnerstag. Eon profitiere innerhalb der Branche am stärksten von dem Urteil und werde trotz der jüngst überdurchschnittlichen Kursentwicklung mit einem zehnprozentigen Abschlag zur RWE-Ökostromtochter Innogy gehandelt./gl/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0045 2017-06-08/13:04

ISIN: DE000ENAG999