Im Osten Deutschlands nimmt die Konfessionslosigkeit immer mehr zu. Religionssoziologen sprechen gar von einer der "gottlosesten Regionen der Welt": Mehr dazu im Rahmen der diesjährigen ARD-Themenwoche in "Die Story im Ersten - Land ohne Glauben?" am Montag, 12. Juni, 22.45 Uhr.



In Sachsen-Anhalt gehören 83 Prozent der Einwohner keiner christlichen Kirche mehr an, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind es jeweils knapp 80 Prozent. Und dass Religion und Kirche wichtig oder sehr wichtig für das eigene Leben sind, dem stimmen in Ostdeutschland gerade noch 10 Prozent der Bevölkerung zu.



Konfessionslos ist das neue Normal. Das trennt die östlichen Bundesländer vom Westen Deutschlands, in dem trotz stabiler Kirchenaustrittszahlen immer noch eine Kultur der Konfessionalität herrscht. Was dort noch immer einigermaßen selbstverständlich ist - Kinder taufen zu lassen, sie zum Konfirmandenunterricht oder zur Firmung zu schicken - das ist im Osten zur Ausnahme geworden. In den meisten Familien wachsen die Kinder schon in der dritten Generation ohne Vermittlung von religiösem Wissen und ohne Erfahrungen mit religiöser Praxis auf: ein Traditionsabbruch, der unumkehrbar scheint.



Die 45-minütige Dokumentation von Kai Voigtländer macht sich auf die Reise in dieses "Land ohne Glauben?". Sie zeigt, wie die Kirchen mit diesem Traditionsabbruch umgehen und fragt, ob es Folgen für das Zusammenleben hat, wenn die Kirchen als Vermittler von Werten praktisch ausfallen. Sie trifft Menschen, die schon lange nichts mehr mit der Kirche zu tun haben oder irgendwie doch: einen Verein, der für den Erhalt seiner Dorfkirche kämpft und aus vielen Konfessionslosen besteht sowie ein Paar, das auf dem eigenen Grundstück eine Kirche baut - aber nicht als religiösen Raum, sondern als Veranstaltungsort für feierliche weltliche Trauungen. Die Dorfkirche ist in vielen Ortschaften, in denen die Kneipe schon lange zu ist und der Dorfkonsum schon seit Jahrzehnten geschlossen hat, der einzige Ort, an dem sich die Bürgergemeinde versammeln kann.



Unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) findet vom 11. bis 17. Juni die diesjährige ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?" statt, in der mit einem breit gefächerten Programmangebot in Fernsehen, Radio und Internet auf die vielen Spielarten des Glaubens aufmerksam gemacht werden soll.



