Paris (ots/PRNewswire) -



Milipol Paris 2017, die 20. Ausgabe der weltweiten Veranstaltung für Heimatschutz, findet vom 21. bis 24. November 2017 im Messezentrum Paris-Nord Villepinte statt. 2015 brachte die unter der Schirmherrschaft des französischen Innenministeriums organisierte Veranstaltung 949 Aussteller aus 55 Ländern und über 24.000 Besucher aus 143 Ländern zusammen.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/520872/Milipol_Logo.jpg )



In diesem Jahr konzentriert sich das Programm der Konferenz auf 5 Kernthemen:



- Krisenmanagement und -resilienz: 21. November - nachmittags - Cybersicherheit und Betrug: 22. November - morgens - Sichere und intelligente Städte: 22. November - nachmittags - Kampf gegen den Terrorismus: 23. November - morgens - Elektronische Ausweise und intelligente Grenzen: 23. November - nachmittags



Um auf die innovativsten Hersteller des Sektors aufmerksam zu machen, veranstaltet Milipol Paris erstmals die Milipol Innovation Awards. Fünf Kategorien stehen zur Wahl:



- Cybersicherheit (Kampf gegen Cyberbedrohungen und Lösungen für Cyberkriminalität) - Sichere und intelligente Städte (Verkehr, Sicherheit und Schutz vernetzter Fahrzeuge, intelligente Beleuchtung, Videoüberwachung, Kontrolle usw.) - Ausrüstung für Einzelpersonen/Ersthelfer-Schutz (Materialien, Stoffe, Fasern, Gewebe und Zubehör) - Dronen und Antidronensysteme, Robotik - Krisenmanagement (Notfall-Bevölkerungswarnsysteme, Krisenmanagement, Führung)



Termin vormerken: 21. bis 24. November 2017!



Presseakkreditierung, hier klicken (https://en.milipol.com/Press/P ress-accreditation-Milipol-Paris-2017-Homeland-Security)



Paris-Nord Villepinte Messezentrum - Halle 6



Dienstag, 21. November bis Donnerstag, 23. November: 9:00 bis 17:00 Uhr



Freitag, 24. November: 9:00 bis 16:30 Uhr



Über Milipol



Milipol Paris ist eine internationale Veranstaltung für Heimatschutz, die unter der Schirmherrschaft des französischen Innenministeriums organisiert wird, in Zusammenarbeit mit der französischen nationalen Polizei und Gendarmerie, der französischen Behörde für Zivilschutz und Krisenmanagement, dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, der französischen Zollbehörde, der französischen Gemeindepolizei und Interpol. Seit mehr als 30 Jahren ist die Marke Milipol ein Synonym für hochwertige internationale Handelsmessen im Zusammenhang mit Angelegenheiten der internen Staatssicherheit.



Im Lauf der Jahre wurde das Markenzeichen Milipol schon stolz vertreten von Milipol Paris und Milipol Katar sowie unlängst Milipol Asia-Pacific - eine Ausgabe, die auf die starke Nachfrage von Seiten der wesentlichen Akteure des Sektors reagiert.



OTS: Milipol newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126899.rss2



Pressekontakt: Florence Gillier & Associés - Sabine Grosdidier - sabineg@fgcom.fr - +33 1 41 18 85 55 | Valérie Hackenheimer - valerieh@fgcom.fr - +33 1 41 18 85 63 | Floriane Monnier - florianem@fgcom.fr - +33 1 41 18 85 55