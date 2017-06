Frankfurt - Die doch eher enttäuschende Auftragslage (-2,1%/3,5%) passt nicht so recht zur guten Stimmung in der deutschen Industrie, so die Analysten der Helaba.Bleibe zu hoffen, dass die Produktionszahlen heute das Bild wieder aufhellen könnten. Von der Hoffnung auf revidierte Inflationsprojektionen der EZB hätten Staatsanleihen profitiert, allerdings sei dem Aufschwung recht schnell die Puste ausgegangen. An den Aktienbörsen habe die Entscheidung des Verfassungsgerichtes gegen die Brennelementesteuer zwischenzeitlich für gute Laune gesorgt, am Ende siege jedoch auch hier die Vorsicht. Katar, Comey, EZB und zu einem gewissen Grad auch die Zwangsabwicklung der Banco Popular in Spanien seien genug Gründe, erst einmal abzuwarten.

