Mit der Ariane 5 hat die Europäische Weltraumorganisation ESA eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben: Auf 75 geglückte Starts der Rekord-Trägerrakete kann die europäische Raumfahrt inzwischen zurückblicken. Die 770 Tonnen schwere Rakete schafft enorme Nutzlasten ins All und transportiert ganze Raumschiffe und Satelliten in Höhen von bis zu 23.000 Kilometern. Was 1973 mit der Entwicklung des ersten "Ariane"-Modells seinen Anfang nahm und Europa den autonomen Zugang zum All ermöglichen sollte, gilt heute als leistungsfähigstes und kommerziell erfolgreichstes Projekt der europäischen Raumfahrtindustrie.



Die N24-Reportage "Mit Vollgas ins All - Die Erfolgsgeschichte der Ariane 5" begibt sich auf einen spannenden Trip, um die Entstehung einer Ariane 5-Rakete von der Planung über die Konstruktion bis zum Start zu begleiten. Denn bereits die Vorbereitungen des Mammutprojekts haben es in sich: Bevor auf dem Europäischen Weltraumbahnhof Kourou der Startschuss fällt, muss die Ariane 5 tausende Kilometer von Bremen über Frankreich nach Französisch-Guyana zurücklegen - eine Zerreißprobe für das internationale Team aus Entwicklern und Ingenieuren.



"Mit Vollgas ins All - Die Erfolgsgeschichte der Ariane 5" am 11. Juli um 21.05 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage in der N24-Mediathek: www.welt.de/mediathek



