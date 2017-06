Nach der massiven Verfolgung von Homosexuellen in Tschetschenien hat Deutschland offenbar einen Flüchtling aus der russischen Kaukasusrepublik aufgenommen. Das berichtet der "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe).

"Der Betroffene konnte am 6. Juni nach Deutschland ausreisen", hieß es demnach im Auswärtigen Amt. "Wir sind froh, dass wir in besonders schwierigen Fällen helfen können." Weitere Homosexuelle aus Tschetschenien werden möglicherweise bald folgen. Homosexualität ist in Tschetschenien gesellschaftlich tabuisiert.

Homosexuelle müssen mit Gewalt durch ihr soziales Umfeld wie auch durch staatliche Stellen rechnen. Zuletzt hatte die Verfolgung deutlich zugenommen. Es kam auch zu Todesfällen.