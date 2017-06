Von Christian Grimm und Zeke Turner

ESSEN (Dow Jones)--Uniper-Chef Klaus Schäfer hat sich klar gegen eine Komplettübernahme seines Unternehmens ausgesprochen. Der Vorstand wolle eine Zukunft als eigenständige Gesellschaft, sagte Schäfer auf der Hauptversammlung in Essen. "Das ist natürlich unsere favorisierte Option", ergänzte er. Es sei genügend Wertsteigerungspotenzial als unabhängige Gesellschaft vorhanden. "Wir präferieren eine Lösung über den Kapitalmarkt." Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass sich Uniper gut an der Börse behaupten könne, so der Vorstandsvorsitzende.

Laut Medienberichten plant der finnische Energiekonzern Fortum, zunächst den restlichen Eon-Anteil an Uniper von knapp 47 Prozent zu übernehmen. Später wollen sich die Finnen Uniper demnach komplett einverleiben. Die Übernahmespekulationen hatten den Kurs der Aktie jüngst noch einmal nach oben getrieben.

Eon will sich 2018 von der Tochter mit dem früheren Kerngeschäft aus Kraftwerken und Energiehandel trennen, das vergangenes Jahr an die Börse gebracht wurde.

June 08, 2017

