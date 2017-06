Jetzt hat ARTE-Programmdirektor Alain Le Diberder die umstrittene Entscheidung seines Senders verteidigt. Er reagierte damit auf einen Brief von Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Schuster hatte sich in dem Schreiben an die Intendanten von ARTE, WDR und ZDF verwundert darüber geäußert, dass die Dokumentation Auserwählt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...