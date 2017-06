Österreichische Firmen sind zwar die drittwichtigsten Investoren in Zentral-, Ost- und Südeuropa, doch die Bedeutung nimmt ab. Machten die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in der Region im Jahr 2012 noch 46 Prozent des heimischen Gesamtbestandes aus, so betrugen sie 2016 nur noch 31 Prozent.Von 2012 auf 2016 sind ...

