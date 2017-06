Mainz (ots) -



Sonntag, 11. Juni 2017, 20.15 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Ein Name wie Feuerwerk: Sebastian Pufpaff. Kein Wunder, dass der Mann eine Sendung mit Zündstoff und Knalleffekten moderiert. "Pufpaffs Happy Hour" aus der Berliner Kulturbrauerei bietet am Sonntagabend, 11. Juni 2017, 20.15 Uhr, in 3sat eine Mischung aus Kabarett und Comedy, Wort und Musik, Stars und Newcomern der Bühnensatire. Mit dabei sind Johann König, Timo Wopp, Simon & Jan, Simon Pearce und Konrad Stöckel.



Alles ist erlaubt: Politkabarett und gehobener Blödsinn, Vorlautes und Nachdenkliches, Anzug und Anarchie. Bei allen Widersprüchen sind sich Moderator und Gäste einig: Kabarett darf Spaß machen. Johann König, der Meister der verbalen Entschleunigung, berichtet aus der wunderbaren Welt der Vorurteile. Highspeed-Kabarettist Timo Wopp, der mehr Wörter in einem Satz unterbringt als Johann König an einem Abend, gibt ungewöhnliche Erziehungstipps. Bei Simon & Jan lauern hinter zarten Gitarrenklängen und wunderschönem Harmoniegesang bitterböse Texte. Der leidgeprüfte Bayer Simon Pearce berichtet bildhaft vom Elternbesuch im Schlafzimmer. Außerdem bringt der verrückte Professor Konrad Stöckel seinen Experimentierkoffer mit und zementiert eindrucksvoll seinen Status als größter Feind der Putzkolonne.



