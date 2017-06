Zürich (ots) - M-Budget Kunden profitieren noch mehr: Cumulus, das

Migros-Bonusprogramm, steht jetzt auch für M-Budget Kunden zum

Sammeln bereit. Zudem sind ab sofort M-Budget Mobile Abos auch bei

Digitec erhältlich. Darüber hinaus haben M-Budget Mobile Mini One und

Maxi One Kunden mit SmartBudget neu die Möglichkeit ihr Wunschgerät

bequem über monatliche Raten auf der Handyrechnung zu bezahlen.



Cumulus - die Belohnung für treue Kunden



Für Cumulus-Teilnehmer mit einem M-Budget-Abo wird das

Telefonieren, Surfen und Fernsehen künftig noch attraktiver: Auf den

Abos M-Budget Mini One und Maxi One, den Kombi-Angeboten sowie dem

Internet Angebot können Cumulus-Teilnehmer, abhängig vom bezahlten

Abo Preis, ab sofort Cumulus-Punkte sammeln. Das geht ganz einfach:

Bestehende M-Budget-Kunden müssen nur ihre Cumulus-Nummer in ihrem

M-Budget Kundenkonto "Mein Konto" hinterlegen und werden fortan für

ihre Treue belohnt. Neukunden, die im Besitz einer Cumulus-Karte

sind, profitieren gleich doppelt: Neben den monatlichen Punkten

warten bis zum 30. September 2017 3000 Cumulus-Punkte als

Willkommensgeschenk auf sie. Mehr Infos unter

https://shop.m-budget.migros.ch/de/cumulus



Digitec - M-Budget neu beim Schweizer Online-Marktführer



Digitec vertreibt ab sofort die Mobil Abos Mini und Maxi One von

M-Budget. Die neue Vertriebspartnerschaft erweitert die Reichweite

von M-Budget Mobile Abos erheblich und verstärkt die Zusammenarbeit

innerhalb der Migros Gruppe. M-Budget Mobile und Digitec bieten ihren

Kunden gemeinsam eine Reihe von Vorteilen: So ist zum Beispiel der

kombinierte Online-Bestellprozess eines M-Budget Mobile Mini One und

Maxi One mit einem Handy ab sofort möglich. Weiter steht M-Budget

Mobile Kunden dank der Zusammenarbeit mit Digitec ein noch breiteres

Gerätesortiment zur Verfügung. Digitec ergänzt mit dem Digitec Online

Shop sowie den neun Digitec Filialen die bestehenden Vertriebskanäle

(Melectronics, Post und Mobilezone) ideal. Mehr Infos unter

http://www.digitec.ch/abo



Option SmartBudget - die bequeme Handy-Ratenzahlung



M-Budget Mobile Kunden können ihr Wunschgerät ab sofort einfach in

Raten und ohne Zusatzkosten über die monatliche Handyrechnung

bezahlen. Nach einer ersten Anzahlung am Verkaufspunkt bezahlt der

Kunde den Restbetrag während 24 Monaten bequem in Raten von CHF 20

oder CHF 10, abhängig vom Gerätepreis. Dadurch sind Handys ab CHF 289

in Kombination mit einem M-Budget Mini One oder Maxi One bereits ab

CHF 49 zu haben. Die neue zins- und gebührenfreie Option SmartBudget

ist vorerst exklusiv bei Melectronics verfügbar und nur bei Abschluss

oder Besitzes eines M-Budget Mini One oder Maxi One Abos erhältlich.

Mehr Infos unter

https://shop.m-budget.migros.ch/de/mobile-abonnement/handys



Weitere Informationen zu M-Budget:



www.m-budget-mobile.ch



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Für weitere Informationen:



Migros: Monika Weibel, Mediensprecherin, Tel. 044 277 20 63,

monika.weibel@mgb.ch



Swisscom: Swisscom Team Media Relations, Tel. 058 221 98 04,

media@swisscom.com