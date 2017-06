Die Wund- und Heilsalbe Bepanthen zählt zu den bekanntesten Medikamenten von Bayer - doch zuletzt kam es zu Lieferproblemen. In manchen Apotheken wurde das Mittel knapp. Der Pharmakonzern steuert mit Macht dagegen.

Der Pharmakonzern Bayer arbeitet fieberhaft an einer Lösung der anhaltenden Lieferengpässe bei seinen Bepanthen-Produkten. Bayer stehe im engen Austausch mit Apotheken, Großhandel und Kliniken, sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Leverkusen. Wann die Probleme mit den bekannten Wund- und Heilsalben beseitigt sind, konnte sie nicht sagen. Bayer produziert Bepanthen in Grenzach in der Nähe von Basel.

Zuletzt hatten verschiedene Medien über die Lieferschwierigkeiten berichtet, zuerst ...

