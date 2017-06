Am Tag der britischen Parlamentswahl hat sich an der Londoner Börse kaum etwas bewegt. Der Leitindex "Footsie" verharrte auf konstantem Niveau. Die Börsianer spielen indes alles möglichen Wahlszenarien durch.

Die Londoner Börse ist am Wahltag auf der Stelle getreten. Der Leitindex "Footsie" kam bis zum Mittag so gut wie nicht vom Fleck, verharrte mit 7481 Punkten aber in Sichtweite der Bestmarke von knapp 7599 Zählern, die er am Freitag markiert hatte. Umfragen zufolge dürfte Premierministerin Theresa May künftig im Unterhaus eine größere Mehrheit hinter sich vereinen. Doch spielten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...