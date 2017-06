Konfigurations-Engine und Integrationsfähigkeit werden als Kernkompetenzen genannt



Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Configit A/S, ein weltweit führendes Unternehmen bei Configuration Lifecycle Management (CLM) [Verwaltung des Konfigurationslebenszyklus] wurde als wichtiger Akteur im IDC MarketScape (https://configit.com/news/major-player-in- cpq-applications-by-idc/?utm_source=pr_newswire&utm_medium=press_rele ase&utm_campaign=idc_major_player): Worldwide Manufacturing Configure, Price, Quote Applications 2017 Vendor Assessment (Doc# US41156617, April 2017) bezeichnet. Configit war einer von 12, in diesem Bericht genannten Anbietern, wobei die Bewertungskriterien sowohl bestehenden Fähigkeiten als auch künftige Strategien einschlossen.



"Dies ist eine ganz besondere Ehre für uns", sagte Tim Baynes, Executive Vice President, Product Strategy and Marketing. "Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere CLM (Configuration Lifecycle Management)-Strategie uns auch in den kommenden Jahren unvermindert von unseren Mitanbietern unterscheiden wird."



Der Bericht nennt die "außerordentlichen Fähigkeiten" von Configit mit den komplexesten Produktkonfigurationen umzugehen und unterstreicht ebenfalls die enge Integration mit SAP VC, die ein gesteuertes Verkaufserlebnis zusätzlich zu der VC-Schlüsselfunktion für Konfiguration und Preisfindung sowie die Möglichkeit bietet, Konfiguration in hochkomplexe Industrieausrüstung einzubetten.



"Mit der unlängst angekündigten Partnerschaft mit Infosys (https://www.infosys.com/) und Tata Consultancy Services (https://www.tcs.com/) bauen wir sowohl unsere globale Reichweite als auch unsere Lieferfähigkeit aus", sagte Baynes. "Des Weiteren stärken wir unsere Partnerbasis mithilfe neue Beziehungen und der Configit Academy (https://configit.com/academy/)."



Die im Jahr 2015 gegründete Academy hat inzwischen mehr als 250 Diplome ausgestellt, von denen 100 alleine in den vergangenen sechs Monaten an Partner-Implementierer verliehen wurden.



"Zum Abschluss unseres ersten European User Summit gaben wir bekannt, dass unser neues Cloud-Angebot wie geplant im Q3 2017 kommerziell verfügbar sein wird. Wir sind überzeugt, dass unser Partnernetzwerk angesichts der zunehmenden Marktanteile von Configit bei CPQ und CLM auch weiterhin wachsen wird."



Über Configit



Configit (https://configit.com/?utm_source=pr_newswire&utm_medium= press_release&utm_campaign=volvo_customer) ist weltweit im Bereich Configuration Lifecycle Management (CLM)-Lösungen führend und bietet erfolgskritische Softwarelösungen zur Konfiguration komplexer Produkte an. Alle Produkte von Configit basieren auf der patentierten Virtual Tabulation Technologie, welche die Produktkonfiguration durch höhere Geschwindigkeit und den besseren Umgang mit Komplexität neu definiert hat. Mit Virtual Tabulation stellt Configit marktführenden, weltweiten Unternehmen leistungsstarke, benutzerfreundliche Konfigurationslösungen bereit.



Über IDC MarketScape: Das Anbieteranalysemodell von IDC MarketScape wurde konzipiert, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten zu bieten. Die für die Analysemethode verwendet Bewertungsmethodik stützt sich sowohl auf qualitative als auch auf quantitative Kriterien und führt zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes einzelnen Anbieters in einem bestimmten Markt. IDC MarketScape liefert ein klares Bezugssystem, in dem das Produkt- und Dienstleistungsangebot, die Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und künftige Erfolgsfaktoren der IT- und Telekommunikationsanbieter im Markt auf aussagekräftige Art und Weise verglichen werden. Das Bezugssystem bietet Technologieeinkäufern eine 360-Grad-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.



