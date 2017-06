Was wie eine klare Sache für Premierministerin May aussah, wird zur Bewährungsprobe für die britische Regierung. Am Tag der Wahl sieht alles nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Das erwartet Sie in den nächsten Stunden.

Die Parlamentswahl in Großbritannien ist genau genommen nicht nur eine Wahl, sondern 650 einzelne Wahlen, in 650 verschiedenen Distrikten. Die Sitzverteilung wird größtenteils gleich bleiben, am Ende werden rund 100 Mandate darüber entscheiden, wer die Wahl gewinnt: Premierministerin Theresa May und ihre konservativen Tories oder Jeremy Corbyn und seine Labour-Partei.

Bei der vergangenen Wahl war es die Region Nuneaton in den englischen Midlands, dass um kurz vor zwei Uhr nachts die entscheidenden Stimmen für den Sieg David Camerons brachte. Ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, gibt es also auch in Großbritannien so genannte "Swing States", bzw. Bezirke, deren Ergebnis wahlentscheidend ist.

Am Wahltag liegt die konservative Partei von Theresa May in den Umfragen weiter vorn, der Abstand zu Labour aber wird kleiner. Dabei gehen die Daten der Umfrageinstitute deutlich auseinander. Mit der vorgezogenen Parlamentswahl am Donnerstag wollte sich May ein klares Mandat für die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen sichern; nun könnte es zu einer Bewährungsprobe werden.

Nach der jüngsten Befragung der Survation-Meinungsforscher liegen die regierenden Tories mit 41 Prozent nur noch einen Punkt vor Labour mit 40. Das Institut Kantar Public gibt den Tories mit 43 Prozent einen 5-Punkte-Vorsprung vor Corbyns Arbeiterpartei. Bei YouGov führt Mays Partei mit 42 Prozent um 7 Punkte vor Labour mit 35. ComRes zeigt einen Abstand von 10 Punkten zwischen den Parteien mit 44 zu 34 Prozent. Bei ICM ist der Unterschied mit 12 Punkten am größten. Hier führen die Konservativen mit 46 Prozent vor Labour mit 34.

Es sieht alles nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus und am Ende könnten wenige Stimmen entscheidend sein. Um 22 Uhr schließen die Wahllokale in ganz Großbritannien. Wir haben für Sie mal aufgeschrieben, wie es dann weitergeht.

22.00 Uhr

Die Wahllokale werden geschlossen, und die Nachrichtensender veröffentlichen erste Prognosen. Beim letzten Mal kamen die Tories zu diesem Zeitpunkt auf 316 Sitze, knapp an einer Mehrheit gegenüber den 239 Sitzen der Labour-Partei ...

