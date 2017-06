Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zum US-Dollar gefallen. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1236 USD. Am Vormittag war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1269 USD gestiegen.

Zum Schweizer Franken rührte sich der Euro per Saldo nicht von der Stelle, zuletzt stand der Kurs bei 1,0861 CHF. Zwischenzeitlich war er allerdings bis auf 1,0880 CHF gestiegen. Entsprechend sank der Franken zum Dollar per Saldo ebenfalls etwas: Das Währungspaar USD/CHF notierte am Mittag bei 0,9667 nach 0,9642 am Morgen.

Der Markt wartet auf die Entscheidungen der EZB. Die Notenbank dürfte laut Experten einen ersten verbalen Schritt in Richtung eines Ausstiegs aus ihrer ...

