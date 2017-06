Senningerberg - Seit dem 1. Januar 2015 gelten einheitliche Regeln für die geordnete Abwicklung bzw. Sanierung angeschlagener europäischer Banken, so die Experten von Assenagon.Der als Single Resolution Mechanism (SRM) bezeichnete Vorgang ergänze die Aufsicht der Großbanken der Eurozone durch die Europäische Zentralbank und gelte als wichtige Voraussetzung für die europäische Bankenunion. Am 7. Juni sei erstmalig die Entscheidung getroffen worden, diese Regeln anzuwenden. Die Auffassung der EZB, dass sich die spanische Banco Popular im Scheitern befinde oder dieses zumindest sehr wahrscheinlich sei, habe den Eingriff der Aufsicht erforderlich gemacht. Während zum letzten Quartalsbericht die veröffentlichten Kapitalquoten noch den regulatorischen Vorgaben genügten, scheinen dabei insbesondere der zusätzliche Abschreibungsbedarf und die prekäre Liquiditätssituation des Finanzinstituts eine ausschlaggebende Rolle gespielt zu haben, so die Experten von Assenagon. In den vergangenen Tagen habe es bereits Hinweise gegeben, dass die Vorsitzende des Single Resolution Boards (SRB) Elke König entsprechende vorbereitende Maßnahmen veranlasst haben solle.

