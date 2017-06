Berlin (ots) - Nach der massiven Verfolgung von Homosexuellen in Tschetschenien hat Deutschland nach "Tagesspiegel"-Informationen einen Flüchtling aus der russischen Kaukasusrepublik aufgenommen. "Der Betroffene konnte am 6. Juni nach Deutschland ausreisen", hieß es einem Bericht des "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) zufolge im Auswärtigen Amt. "Wir sind froh, dass wir in besonders schwierigen Fällen helfen können." Weitere Homosexuelle aus Tschetschenien werden möglicherweise bald folgen.



