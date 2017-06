Um das Emirat Katar tobt eine internationale Krise. Mittendrin: der TV-Sender Al Jazeera. Dessen Kritik an den Herrschern der Region könnte den Konflikt mit ausgelöst haben. Was heißt das für die Zukunft des Medienhauses?

Vor zwanzig Jahren lancierte Katar eine Medienrevolution im arabischen Raum. Ein neuer TV-Sender wurde gegründet, Al Jazeera. Und anders als im Journalismus in der Region üblich, sollte der Sender kritisch und offen berichten.

Das war damals eine Sensation. Jetzt aber muss der Golfstaat dafür teuer bezahlen. Nicht nur die Nachbarländer, sondern auch Ägypten, Libyen und Mauretanien boykottieren das kleine, aber sehr vermögende Emirat - weil sie sich mit der Kritik aus Doha nicht abfinden wollen.

Der vom Herrscherhaus finanzierte Nachrichtensender Al Jazeera sorgt mit seinen Berichten über die Mächtigen der Region und deren Nähe zu den extremistischen Muslimbrüdern immer wieder für Zoff. Doch Ende Mai war die Geduld der gekrönten Häupter am Ende: Al Jazeera publizierte auf der Internetseite eine Karikatur des saudischen Königs, der den Herrscher des Nachbarstaates beleidigte und verunglimpfte. Nach wütenden Reaktionen entfernte Al Jazeera zwar die majestätsbeleidigende Zeichnung - aber der Schaden war angerichtet.

Der mächtige Nachbar Saudi-Arabien zürnte. Zuvor hatte bereits der Emir von Katar via Nachrichtenagentur Kritik an der von US-Präsident Donald Trump in Riad geschmiedeten Golf-Allianz gegen den Iran geübt. Feindschaft gegenüber dem Iran sei nicht weise, soll der Emir gesagt haben. Doha beeilte sich zu betonen, die Meldung sei von Hackern eingeschleust worden. Doch in den anderen Golfstaaten glaubte man ihm kein Wort.

Doch kritische Berichte sind nicht das einzige Markenzeichen von Al Jazeera. Seit Jahren ist der Sender zugleich ein Sprachrohr von Islamisten. So erhielt der einflussreiche Prediger Youssef Karadawi, ein Muslimbruder, der einst Selbstmordattentate gegen Israel gutgeheißen ...

