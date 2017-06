Heidelberger Druck konnte dank eines Gewinnanstiegs das Geschäftsergebnis deutlich verbessern. Der Konzern läutet damit eine "neue Wachstumsära" ein. Chef Rainer Hundsdörfer kündigt dafür einen Zukauf an.

Nach einem deutlichen Gewinnanstieg im vergangenen Geschäftsjahr will Heidelberger Druckmaschinen weiter zulegen. Das Nachsteuerergebnis solle 2017/18 moderat steigen und sich auch in den Folgejahren weiter erhöhen, teilte der Maschinenbauer am Donnerstag mit. Der Umsatz solle das Vorjahresniveau von 2,5 Milliarden Euro erreichen, ab dem Geschäftsjahr 2018/19 seien aber kontinuierlich steigende Umsätze zu erwarten. Dazu soll vor allem der Ausbau des Digitalgeschäfts beitragen, ...

