Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch in Ostwestfalen ein mutmaßliches Mitglied der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) festnehmen lassen. Der Beschuldigte ist ein 23-jähriger syrischer Staatsangehöriger und sei "dringend verdächtig", sich als Mitglied an der Terrormiliz beteiligt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit.

Dem Beschuldigte wird konkret vorgeworfen, Anfang September 2015 nach Deutschland eingereist zu sein und hier als Kontaktperson zwischen dem IS-Sprachrohr Amaq und möglichen Attentätern der Terrororganisation agiert zu haben. Der Beschuldigte wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihm den Haftbefehl eröffnet und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat.