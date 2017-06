Liebe Leser,

am Mittwoch gehörte die RWE Aktie zu den Tagesgewinnern im DAX. Am Ende des Handelstages stand im Xetra-Handel ein Plus von 1,02 Euro oder 5,5% zu Buche. Was war da los? Das Unternehmen teilte dazu mit: "RWE geht von Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer aus" und berief sich dabei auf eine am selben Tag veröffentlichte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema. Diese Steuer ist längst ausgelaufen (per Ende 2016) - und RWE hat laut eigenen Angaben von 2011 bis 2016 ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...