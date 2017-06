Themen heute:

Bilderkennung mit Künstlicher Intelligenz: Schlüssel zur Automatisierung im KFZ-Schadenprozess /// Digitalisierungsvorhaben von Unternehmen bringt Q_PERIOR auf Platz 6 der Lünendonk Liste

Der Digitalisierungsexperte ControlExpert setzt für die Bilderkennung auf Künstliche Intelligenz (KI). Hier liegt der Schlüssel für die nächste Stufe der Automatisierung im KFZ-Schadenprozess. Die Bilderkennung mittels KI hat in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Technologieriesen wie Google, Apple, Facebook & Co. setzen auf dieses Verfahren, das als "Deep Learning" bekannt ist.

Mittels Deep Learning und KI können Computer in die Lage versetzt werden, Bildinhalte wirklich zu verstehen. Ähnlich wie bei der Gesichtserkennung von Facebook setzt ControlExpert dieses Verfahren auch für die Erkennung von KFZ-Schäden ein. Die dafür nötigen Algorithmen der KI stammen dabei direkt aus den ControlExpert eigenen Forschungs- und Entwicklungslaboren.

Anhand vieler Tausender Bilder am Tag werden die Computer angelernt, um die Erkennung und Lokalisierung der KFZ-Schäden selbständig vorzunehmen. Die Ergebnisse werden für eine vereinfachte Prozesssteuerung verwendet, von der Unterstützung des manuellen Prozesses bis zur vollautomatischen Abwicklung des Schadenfalles. Der Vorteil für Versicherungen liegt in der schnelleren Schadenbearbeitung und der Automatisierung im Bereich der Schadenerstaufnahme, wie ControlExpert sie mit dem Produkt EasyClaim anbietet. Vision ist hierbei die vollständige automatische Kalkulation des Schadens anhand der Bilder. Zusammen mit den bereits vorhandenen strukturierten Daten ist dies ein entscheidender Baustein zur automatisierten Prüfung im KFZ-Schadenbereich.





Das Beratungshaus Q_PERIOR steigt von Platz 8 auf Platz 6 in der aktuellen Lünendonk-Liste auf. Lünendonk informiert seit 1997 jährlich über die führenden Managementberatungen in Deutschland. Grund für das erfolgreiche Abschneiden ist das positive Geschäftsjahr 2016:

Mit einem Gesamtumsatz von 131 Millionen Euro wuchs die Q_PERIOR Gruppe allein in 2016 um 26 Prozent. Die Mitarbeiterzahlen verzeichneten ebenfalls einen Anstieg.

Durch den Digitalisierungsdruck in den Unternehmen wird neben der benötigten fachlichen, prozessualen Unterstützung auch die IT Beratung immer wichtiger: Fast alle Anforderungen aus dem Management ziehen Veränderungen in der IT Landschaft nach sich. "Seit jeher unterstützen wir unsere Kunden an der Schnittstelle von Business und IT. Unsere hohe Branchen- und Fachkompetenz macht uns daher zum richtigen Partner für Digitalisierungsprojekte", sagt man bei Q_PERIOR.

