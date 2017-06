Zürich (ots) - Zum ersten Mal in der Schweiz findet in Zürich ein

Maxwell Method Training statt. Seine Bücher zu den Themen Leadership

und Personal Development durften bereits mehr als 30 Millionen Leser

weltweit begeistern und in ihrem beruflichen wie auch privaten Umfeld

herausfordern und weiterbringen. Nun bietet sich am 17. Juni 2017 im

Kameha Grand Hotel im Glattpark / Zürich die Möglichkeit sich diese

Skills in Form einfacher Trainings anzueignen und sich verstärkt mit

diesen erfolgserprobten Methoden vertraut zu machen. Joël

Vuadens-Chan, Executive Director von John Maxwell Team, wohnhaft in

Zürich, wird an diesem Tag die Gäste als Redner und Coach in zwei

Modulen anleiten.



Maxwell Method of Speaking.



Als Teilnehmer von einigen Sitzungen hat jeder bereits leider die

Erfahrung einer langweiligen und monotonen Präsentation gemacht. Im

ersten Modul am Vormittag werden deshalb Prinzipen und Tipps zur

optimalen Präsentation vorgestellt und aktiv umgesetzt Anhand

diverser Beispiele wird Joël Vuadens-Chan zeigen wie man mit

persönlichen Storys sein Publikum begeistern kann und die Angst in

der Öffentlichkeit zu reden verliert. Die Herausforderung den Inhalt

einer Präsentation lebendig und abwechslungsreich zu gestalten wird

ebenfalls angegangen. Jeder hat seinen eigenen unverwechselbaren

Redestil und eine unvergleichliche Körpersprache. Nun gilt es diese

bewusst und zielorientiert zu nutzen.



Maxwell Method of Coaching.



Im zweiten Modul am Nachmittag führt Joël Vuadens-Chan vor, wie

mit einfachen Methoden Mitarbeiter zu Höchstleistungen angeregt und

diese in ihrer persönlichen Weiterentwicklung ermutigt werden. Im

ersten Teil dieses Moduls werden die wesentlichen Erfolgsfaktoren in

Workshops erörtert. Im zweiten Teil dürfen die Teilnehmer im Rahmen

eines Live Coachings sich der unmittelbaren Herausforderung stellen

und das Gelernte umsetzen. Frei nach dem legendären John Maxwell

Moto: Adding Value to People!



Zielgruppe dieses Seminars sind Manager sowie Geschäftsführer.

Seminarsprache ist Englisch. Alle Teilnehmer des Seminars erhalten

ein entsprechendes Zertifikat.



Kontakt:

Chris Halef

Eventmanager for John Maxwell Team

chris.halef@vuadens.org / +41 79 759 71 34