DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.24 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.436,10 +0,17% +8,72% Euro-Stoxx-50 3.569,99 +0,60% +8,49% Stoxx-50 3.208,59 +0,22% +6,58% DAX 12.723,21 +0,40% +10,82% FTSE 7.471,69 -0,09% +4,60% CAC 5.278,71 +0,25% +8,56% Nikkei-225 19.909,26 -0,38% +4,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,63% -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,50 45,72 -0,5% -0,22 -19,8% Brent/ICE 47,92 48,06 -0,3% -0,14 -18,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,75 1.287,50 -0,1% -1,76 +11,7% Silber (Spot) 17,64 17,59 +0,3% +0,05 +10,7% Platin (Spot) 946,35 944,50 +0,2% +1,85 +4,7% Kupfer-Future 2,58 2,55 +1,0% +0,03 +2,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street scheint auch am Donnerstag in ihrer seit Wochenbeginn zu beobachtenden lustlosen Seitwärtsbewegung gefangen zu bleiben. Die Ereignisse des "Super-Donnerstag" mahnen Anleger weiterhin zur Vorsicht. Daher rechnen Händler zunächst nicht mit einer klaren Positionierung am Aktienmarkt. Am Donnerstag findet die britische Unterhauswahl statt, die Europäische Zentralbank (EZB) äußert sich zur Zinspolitik und der frühere von US-Präsident Donald Trump entlassene FBI-Direktor James Comey steht Rede und Antwort vor einem Senatsausschuss. Die EZB dürfte an ihrer Geldpolitik festhalten, allerdings an ihrer Inflationsprojektion und damit an ihrer mittelfristigen Geldpolitik rütteln. Allerdings startet die Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi bereits vor US-Handelsbeginn. Auf die Wahlen in Großbritannien können US-Anleger erst am Freitag handeln, weil die Wahllokale erst nach Handelsende in New York schließen. Dagegen beginnt die viel beachtete Anhörung Comeys während des frühen US-Handels. Doch scheint die Luft hier bereits ein wenig raus zu sein, denn wichtige Passagen seines vorbereiteten Vortrags sind bereits am Vorabend publiziert worden. Doch reagierte die Wall Street im späten Vortagesgeschäft eher mit milder Erleichterung. Die Enthüllungen seien wohl hinter den schlimmsten Befürchtungen zurückgeblieben, heißt es. Allerdings seien viele Fragen ungeklärt geblieben, so dass die Anhörung noch immer Sprengkraft entfalten könnte.

Ein gesenkter Ausblick für 2017 drückt den Kurs von Comtech Telecommunications vorbörslich um 5,1 Prozent.

Hilton Worldwide Holdings geben um 0,6 Prozent nach. Der Finanzinvestor Blackstone plant eine weitere Reduzierung seines Anteils.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Kapitalmarkttag

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 248.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Am "Super-Donnerstag" notieren die Börsen im Plus. Mit der EZB-Sitzung, der Anhörung des ehemaligen FBI-Direktors Comey sowie den Parlamentswahlen in Großbritannien hat der Tag drei brisante, weil potenziell marktbewegende Termine zu bieten. Nach einem nervösen Start verharren die Indizes auf dem erreichten Niveau. Den ersten wichtigen Impuls dürfte die EZB am frühen Nachmittag liefern, die Comey-Anhörung folgt dann am Nachmittag. Etwas gelassener als noch vor wenigen Tagen werden die beiden anderen Großerereignisse angegangen. So erklärte Comey bereits am Mittwoch, US-Präsident Trump habe ihn drei Monate vor seiner überraschenden Entlassung gebeten, einen Teil der FBI-Ermittlungen zu der Affäre einzustellen. Allerdings warf Comey Trump keine direkte Behinderung der Justiz vor. Ergebnisse zu den britischen Parlamentswahlen werden die Börsen erst am Freitag einpreisen können. Aus Marktsicht schlechte Ergebnisse wären ein Parlament ohne klare Mehrheiten bzw. ein Sieg der oppositionellen Labour-Partei. Nach dem finalen Ausstieg des Großaktionärs Kinnevik geht es für Rocket Internet um 2,5 Prozent nach unten. Damit halten sich die Abgaben in Grenzen. Zum einen habe man den Ausstieg nach der vorangegangenen Platzierung im Frühjahr und dem Ende der Sperrfrist bereits erwartet, zum anderen stünden Leerverkäufer unter Eindeckungsdruck. Für Kinnevik geht es um 0,8 Prozent nach oben. Heidelberger Druck steigen um 3,6 Prozent. "Der mittelfristige Ausblick klingt positiv", sagt ein Händler. Zunächst keine Belastung für Allianz stellen Pläne des Versicherers einer möglichen Komplettübernahme von Euler-Hermes dar. Euler Hermes steigen um 2,3 Prozent. Allianz gewinnen 1,1 Prozent. Thyssenkrupp steigen nach einer Studie der Credit Suisse um 3 Prozent. Die Analysten halten in ihrem "Blue-Sky-Szenario" sehr hohe Kurse für möglich. Nach einer Serie positiver Analystekommentare steigen Eon um 2,1 Prozent. Wenig Kursimpulse gehen von tendenziell positiven Zwischenergebnissen einer Medikamentenstudie von Novartis aus. Novartis pendeln um den Vortageskurs.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Mi, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1238 -0,19% 1,1260 1,1251 +6,9% EUR/JPY 123,69 +0,27% 123,35 123,09 +0,6% EUR/CHF 1,0864 +0,04% 1,0860 1,0851 +1,4% EUR/GBP 0,8681 -0,06% 0,8686 1,1517 +1,9% USD/JPY 110,03 +0,46% 109,53 109,41 -5,9% GBP/USD 1,2945 -0,14% 1,2964 1,2958 +4,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kaum verändert haben die Kurse den Handel beendet. In Tokio rutschte der Nikkei-225 jedoch mit einem steigenden Yen im späten Handel deutlicher ins Minus. Händler sprachen von Zurückhaltung unmittelbar vor der EZB-Sitzung und der Wahl in Großbritannien. Im Blickpunkt stand auch die Anhörung des ehemaligen FBI-Chefs Comey. Ein Devisenhändler verwies auf einen Bericht, wonach die japanische Notenbank ihre Kommunikation feinjustieren wolle, um zu bestätigen, dass sie sich gedanklich mit Szenarien eines zukünftigen Ausstiegs aus der expansiven Geldpolitik beschäftigt. Dies stützte den Yen. Der Schanghai-Composite setzte die jüngste Aufwärtsbewegung fort. Unerwartet gute Konjunkturdaten sorgten dagegen für keine Impulse. Der Außenhandel Chinas hat im Mai stärker zugenommen als erwartet. Und auch die Binnennachfrage stieg kräftiger als prognostiziert. Einige Akteure äußerten aber Zweifel an der Nachhaltigkeit der Entwicklung. Auch in Tokio blieben Konjunkturdaten ohne Auswirkungen auf den Handel. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Wachstumsdaten belasteten nicht. Leicht nach unten ging es im Verlauf in Seoul, nachdem Nordkorea erneut einen Raketentest durchgeführt hatte. Der Kospi erholte sich im Anschluss aber wieder und schloss mit einem Plus. Nach dem Ölpreiseinbruch des Vortages zeigten sich die Ölwerte mit Abgaben. Cathay Pacific stiegen um 7,2 Prozent auf ein Zehnmonatshoch. Erstmals seit langem empfiehlt ein Analysehaus die Aktie wieder zum Kauf. Toshiba kletterten um 5,5 Prozent. Laut einem Medienbericht hat der angeschlagene Konzern in einem Brief an Western Digital nochmals seine Rechte an einer Chipfabrik in Japan bekräftigt. Diese ist Teil des geplanten Verkaufs der Chip-Sparte, der für den Konzern von existenzieller Bedeutung ist.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich im frühen Handel zurück. Mit der EZB-Sitzung, der Anhörung des ehemaligen FBI-Direktors Comey sowie den Parlamentswahlen in Großbritannien hat der Tag zwar drei potenziell marktbewegende Termine zu bieten. Die Marktakteure scheinen die hiervon ausgehenden Risiken auf die Finanzmärkte aber insgesamt etwas gelassener zu sehen als zuletzt. "'Bearishe' Impulse von der EZB oder den Wahlen sind nicht auszuschließen", kommentierent die Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz erwägt Komplettübernahme von Euler Hermes - Agentur

Die Allianz SE erwägt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Komplettübernahme von Euler Hermes. Der Münchner Versicherungskonzern spreche gegenwärtig mit Beratern darüber, die restlichen Aktien mit einem Marktwert von 1,5 Milliarden Euro zu kaufen, die sich bisher nicht in seinem Besitz befinden, und das Unternehmen von der Börse zu nehmen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, laut Bericht.

FMC will mit neuem Effizienzprogramm mindestens 100 Mio EUR heben

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care will seine Wettbewerbsfähigkeit mit einem neuen weltweiten Effizienzprogramm stärken. Auf dem Kapitalmarkttag in Frankfurt kündigte der Vorstand an, mit dem Programm bis 2020 nachhaltige Effizienzgewinne von jährlich 100 bis 200 Millionen Euro erzielen zu wollen. Das Programm solle im nächsten Jahr starten.

Audi setzt im Mai weniger Autos ab

Der Autobauer Audi hat im Mai weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Die Ingolstädter haben im Mai rund 159.600 Automobile an Kunden übergeben, das waren 2,8 Prozent weniger als im Vergleichsmonat 2016. Für die ersten fünf Monate des Jahres entsprechen rund 738.300 Auslieferungen einem Minus von 5,9 Prozent weltweit.

Heidelberger Druck übernimmt von Fujifilm Geschäftteile in EMEA

Die Heidelberger Druckmaschinen AG übernimmt von Fujifilm das Geschäft mit Lacken und Drucksaal-Chemikalien in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). Das SDAX-Unternehmen baut mit dem Zukauf sein Portfolio mit Verbrauchsmaterialien weiter aus.

Nordex erhält Folgeauftrag aus Australien

Der Hamburger Windturbinenbauer Nordex hat einen Folgeauftrag für weitere 22 Turbinen vom Typ AW125/3000 aus Australien bekommen. Kunde sei erneut Acciona Energia, das Unternehmen hatte bereits zum Jahreswechsel 22 Anlagen dieser Plattform für die erste Bauphase des Windparks "Mount Gellibrand" bei Nordex bestellt, teilte der Konzern weiter mit. Die entsprechenden Komponenten liefert Nordex ab Herbst 2017 nach Australien, wo der 132-MW-Park dann von Acciona Energia errichtet wird. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Verhandlungen von TUI und Etihad über Airline-JV sind gescheitert

Der Plan eines gemeinsamen Ferienfliegers von TUI und Etihad Airways ist gescheitert. Die Verhandlungen über das Joint Venture zwischen der Fluggesellschaft Tuifly und der Air-Berlin-Tochter Niki würden nicht fortgeführt, teilte die TUI AG mit. Niki stehe nicht mehr für ein Joint Venture zur Verfügung, hieß es zur Begründung.

Uniper bestätigt auf Hauptversammlung Jahresprognose

Der Chef des Energieversorgers Uniper, Klaus Schäfer, hat auf der Hauptversammlung die Ziele für Gewinn und Dividendenzahlung bestätigt. "Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten wir - wie bisher kommuniziert - ein bereinigtes operatives Ergebnis im Bereich von 0,9 bis 1,2 Milliarden Euro", sagte Schäfer vor den Aktionären in Essen.

Aixtron bestellt Ex-Infineon-Manager Grawert zum Vorstand

Der Anlagenbauer Aixtron hat den ehemaligen Infineon-Manager Felix Grawert in den Vorstand berufen. Grawert werde die Position spätestens zum 1. Oktober 2017 übernehmen, teilte die Aixtron SE mit. Der TecDAX-Konzern hatte seit Februar einen Nachfolger für seinen ehemaligen Vorstandschef Martin Goetzeler gesucht, der das Unternehmen zum 28. Februar aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Apple-Mitarbeiter in China wegen Diebstahls von Kundendaten festgenommen

In China sind 20 Apple-Mitarbeiter festgenommen worden, die Daten von Kunden des Technologiekonzerns weiterverkauft haben sollen. Wie die Polizei in der östlichen Provinz Zhejiang mitteilte, wurden 22 Verdächtige festgesetzt, darunter 20 Angestellte von Apple. Ihnen werde vorgeworfen, die Privatsphäre von Kunden verletzt sowie persönliche Daten entwendet zu haben.

