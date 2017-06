Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-BIP für erstes Quartal nach oben revidiert

Die Wirtschaft im Euroraum ist im ersten Quartal 2017 stärker gewachsen als bisher ausgewiesen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent. Bei der zweiten Schätzung am 16. Mai war zunächst ein BIP-Plus von 0,5 Prozent gemeldet worden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Bestätigung dieser Rate gerechnet.

Deutsche Industrie startet gut ins zweite Quartal

Die Produktion des produzierenden Sektors in Deutschland hat sich im April etwas besser als erwartet entwickelt und ist auch im März etwas höher als bisher angenommen gewesen. Volkswirte rechnen deshalb mit einem anhaltenden Rückwind der Industrie für die Konjunktur. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg die Produktion im April gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten einen Zuwachs von 0,5 Prozent prognostiziert.

IW Halle sagt höheres Wirtschaftswachstum voraus

Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) rechnet für das laufende und das nächste Jahr mit einem höheren Wirtschaftswachstum in Deutschland. Die Konjunkturexperten sagen für 2017 nun einen realen Anstieg der Wirtschaftsleistung (BIP) um 1,6 Prozent und für 2018 von 1,8 Prozent voraus. Bisher lautete die Prognose auf plus 1,3 und plus 1,6 Prozent. Gründe für das stärkere Wachstum sind laut IWH die recht kräftige Weltkonjunktur und günstige Rahmenbedingungen durch niedrige Zinsen.

Britische Parlamentswahl wohl ohne Effekt auf globale Aktienmärkte

Die anstehende Parlamentswahl in Großbritannien hält die Marktstrategen in Atem. Insgesamt werden drei Szenarien durchgespielt, wie sich die Wahl auf die Aktienmärkte auswirken könnte, wobei ein neutrales Szenario als wahrscheinlich gilt. Ein massiver Kursrutsch wird eher als unwahrscheinlich eingeschätzt.

Gabriel überraschend zu Besuch in Libyen eingetroffen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist am Donnerstag überraschend zu einem Besuch in Libyen eingetroffen. "Unser Ziel ist es, uns - gemeinsam mit den Libyern - gegen den Sog der Instabilität zu stemmen, der aus der Abwesenheit gefestigter Strukturen entstanden ist", sagte Gabriel laut Auswärtigem Amt bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Tripolis. Der Besuch in dem Bürgerkriegsland war aus Sicherheitsgründen nicht vorab angekündigt worden.

Katars Regierung: Hacker-Angriff auf staatliche Nachrichtenagentur nachgewiesen

Die Regierung Katars geht auf der Grundlage eines vorläufigen Untersuchungsberichts davon aus, dass ein Hacker-Angriff auf die staatliche Nachrichtenagentur KNA die schwere diplomatische Krise mit den Nachbarstaaten hervorgerufen hat. Der Hacker-Angriff habe Anfang April begonnen, erklärte das Innenministerium in Doha. Einen Monat später verbreitete die Agentur angebliche Erklärungen des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani.

Unions-Fraktionschef Kauder stellt sich gegen SPD-Rentenkonzept

Mit Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat sich der erste hochrangige Politiker aus der Union gegen die Rentenpläne der SPD gewendet. "Das Konzept greift zu kurz und belastet vor allem Jüngere, um möglichst viele Versprechen machen zu können", sagte Kauder der Passauer Neuen Presse. Bei der Rente sei der Ausgleich unter den Generationen wichtig. "Diesen Gedanken vermisse ich bei der SPD, die die Leistungen eher noch ausweiten will", sagte der Fraktionsvorsitzende. Die Jungen dürften nicht überfordert werden.

EU-Mitgliedstaaten beschließen Europäische Staatsanwaltschaft

Nach jahrelanger Debatte bekommt die EU eine eigene Staatsanwaltschaft, um gegen milliardenschweren Betrug über europäische Grenzen hinweg vorzugehen. An der Staatsanwaltschaft wollen sich vorerst 20 Mitgliedstaaten einschließlich Deutschlands beteiligen, wie der Rat der EU-Justizminister am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sprach von einem "klaren Signal" gegen den Missbrauch von EU-Geldern.

Schweiz Mai Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweiz Mai Verbraucherpreise +0,5% (PROGNOSE: +0,3%) gg Vorjahr

