Audi musste in diesem Jahr einen starken Verkaufsrückgang im wichtigsten Einzelmarkt China verzeichnen. Doch nun sieht der Konzern eine Trendwende. Eine weitere Partnerschaft soll die Entwicklung positiv beeinflussen.

Der inzwischen beigelegte Streit mit den chinesischen Autohändlern hat die Verkäufe von Audi im Mai immer noch belastet - allerdings längst nicht mehr so stark wie in den Monaten zuvor. "Bereits die letzten Mai-Tage haben gezeigt, dass wir eine zügige Erholung der Verkäufe in China sehen werden und rasch zu alter Marktposition ...

