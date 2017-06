Wien - Die Commerz Real hat den Bereich "Transactions" neu geschaffen, so die Experten von "FONDS professionell".Ab September werde Henning Koch als Leiter dieses Segments alle internationalen Immobilienan- und verkaufsaktivitäten der Commerzbank-Tochter verantworten.Koch komme von der Credit Suisse, wo er seit 2013 als Head of Acquisition & Sales Europe bei der Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft in Frankfurt internationale Transaktionsgeschäfte für die verschiedenen Immobilienanlageprodukte verantwortet habe. Bevor der Betriebswirtschaftler und Immobilienökonom 2006 zur Credit Suisse gewechselt sei, habe er mehrere Stationen beim Immobilien-Dienstleistungsunternehmen Savills in Frankfurt am Main und London durchlaufen.

