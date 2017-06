Wien - Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr übernimmt Bill Gross die Rolle des Mahners, so die Experten von "FONDS professionell".Am US-Finanzmarkt stünden die Zeichen auf Sturm, warne der Janus-Starmanager nun erneut laut einem Bericht von Bloomberg. Das Risiko-Level sei seiner Einschätzung nach so hoch wie seit kurz vor der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Investoren müssten einen überhöhten Preis für mögliche Gewinne zahlen: "Statt billig zu kaufen und teuer zu verkaufen, kauft man teuer und drückt die Daumen", so Gross.

