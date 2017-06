Hamburg (ots) -



Der niederländische Dirigent und Organist Klaas Stok übernimmt mit Beginn der Konzertsaison 2018/19 als Chefdirigent die künstlerische Leitung des NDR Chores. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten Stok, NDR Intendant Lutz Marmor und NDR Programmdirektor Hörfunk Joachim Knuth am Donnerstag, 8. Juni, in Hamburg. Stok tritt damit die Nachfolge von Philipp Ahmann an. Der Chor und sein künftiger Chefdirigent kennen sich bereits von mehreren gemeinsamen Projekten. Zuletzt leitete Klaas Stok im Februar ein Abonnementkonzert.



Lutz Marmor: "Klaas Stok hat beim NDR Chor bereits eine beeindruckende Visitenkarte abgegeben. Ich freue mich auf die weiteren Konzerte unter seiner Leitung. Sehr herzlich danke ich Philipp Ahmann, der mit vielen Ideen und Anregungen maßgeblich zur künstlerischen Weiterentwicklung des Chors beigetragen hat. Der NDR Chor und sein künftiger Chefdirigent finden alles vor, was für eine Fortsetzung des guten Wegs wichtig ist: eine stabile Basis und viele Herausforderungen für die Zukunft."



Klaas Stok: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem ausgezeichneten Chor. Die Klangqualität, die Motivation der Sänger und die künstlerischen Herausforderungen sind für mich die Gründe, weshalb ich sehr gern die künstlerische Leitung des NDR Chores übernehme."



Klaas Stok, 54, wurde in Deventer geboren. Er studierte an den Konservatorien Arnhem, Den Haag und Rotterdam Dirigieren, Orgel, Cembalo und Improvisation. In die gemeinsame Arbeit bringt er umfangreiche Erfahrung mit professionellen Vokalensembles ein. Seit 2015 trägt er die musikalische Verantwortung für den Niederländischen Rundfunkchor, langjährige intensive Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Niederländischen Kammerchor. Mit beiden Ensembles verwirklichte er maßstabsetzende Konzertprogramme und Einspielungen. Als Gastdirigent arbeitet er mit Profi-Chören wie dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem SWR Vocalensemble, mit dem er "Des Kaisers Nachtigall" von Ugis Praulins für CD produzierte; die Aufnahme erhielt den Echo Klassik und den Medienpreis Leopold 2015.



Klaas Stok wird den NDR Chor in einer guten Situation übernehmen. Das Stamm-Ensemble verfügt über ein ausgewogenes Verhältnis von jungen und erfahrenen Sängerinnen und Sängern. Die erfolgreiche Abonnementserie, die Philipp Ahmann 2009 initiierte, verschaffte dem Chor nicht nur eine starke und stabile Resonanz in Hamburg, sondern auch eine wachsende Präsenz im gesamten NDR Sendegebiet. Auch klanglich hat sich der Chor durch den Schwerpunkt der A-cappella-Arbeit gefestigt. Die Kooperationen mit Ensembles, Orchestern, Festivals und Veranstaltern konnten in den letzten Jahren deutschland- und europaweit ausgebaut werden, ebenso die Präsenz auf dem Tonträgermarkt.



