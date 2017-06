Die Aktie von Walt Disney ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Mittlerweile liegt der Kurs sogar unter der 200-Tage-Linie. Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, sieht in dem Rücksetzer allerdings Kaufchancen. Walt Disney ist seiner Meinung nach ein langfristiges Investment. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Zalando, Adidas, McDonald's und Kering. Das Interview finden Sie HIER.