Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Equal Weight" belassen. Die Aktien gehörten unter den europäischen Investmentbanken weiterhin zu den von ihm am schwächsten eingeschätzten Werten, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer Studie vom Donnerstag. Derweil deuteten jüngste Kommentare der US-Wettbewerber auf einen Ertragsrückgang in der Branche von 10 bis 15 Prozent im laufenden Quartal hin. Einbußen habe es im Geschäft mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen gegeben./la/ag

AFA0062 2017-06-08/14:14

ISIN: DE0005140008