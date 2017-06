Lieber Leser,

Apple will seine Umsätze im Service-Segment bis 2020 verdoppeln. Das Vorhaben ist in Anbetracht eines gesättigten Smartphone-Marktes durchaus zu begrüßen. Per letztes Quartal verkaufte Apple 50,8 Mio. iPhones, was unter den Erwartungen der Analysten von 52 Mio. lag. Im Service-Segment konnte Apple den Umsatz um 18 % steigern. Damit war es das am schnellsten wachsende Segment. Der Anteil an den gesamten Umsätzen betrug 13,3 %. Im vergangenen Jahr trug das Segment noch 11,8 ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...