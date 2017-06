Die Schweizer Großbank UBS hat BHP Billiton mit "Buy" und einem Kursziel von 1400 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Mit einem zehnprozentigen Kursrückgang seit Jahresbeginn habe sich die Aktie des Bergbaukonzerns schwächer entwickelt als jene des Konkurrenten Rio Tinto, schrieb Analyst Myles Allsop in einer Studie vom Donnerstag. Trotz Problemen im operativen Geschäft und der kurzfristig negativen Dynamik in China rechne er mit robusten Ergebnissen für das zweite Geschäftshalbjahr. Dazu biete BHP eine Dividendenrendite von über 6 Prozent./gl/edh

ISIN: GB0000566504